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20 січня 2020, понеділок, 08:52 14
Зовнішня політика 2020-01-20T11:00:02+02:00
Українські Новини
"Я не зробив нічого протизаконного": Зеленський розповів про стосунки з Трампом

"Я не зробив нічого протизаконного": Зеленський розповів про стосунки з Трампом

Надежда Комендантова
Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Україна-США
Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський, який впевнений, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі, заявив, що у відносинах з американським лідером Дональдом Трампом він не зробив нічого протизаконного. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Times of Israel, пише 112.ua.

"Я не робив нічого протизаконного. У мене були телефонні переговори з президентом Сполучених Штатів. Я зробив те, що міг, як президент України, щоб мати гарні, надійні й міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів, Сполученими Штатами Америки", - відповів Зеленський на запитання про відносини з Трампом.

Глава української держави наголосив, що раніше і зараз діє так, щоб уникнути втягнення України або українських громадян у політичну ситуацію в Сполучених Штатах Америки.

"Це їхня країна, і вони відносяться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони втягували нас у справи, пов'язані з їхньою внутрішньою політикою", - зауважив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020.

Раніше в США почалася процедура імпічменту Донльда Трампа, а свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі. А 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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