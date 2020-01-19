Данілов заявив про напружені переговори з Іраном через журналістів

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив про напружені переговори з іранською стороною із повернення "чорних ящиків" і закликав ЗМІ використовувати офіційну інформацію при висвітленні цієї теми. Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, передають Українські Новини. "Зараз йдуть постійні консультації українських та іранських експертів з цього питання. Переговори складні і напружені", - йдеться в повідомленні. Він також зазначив, що українські органи влади будуть надавати інформацію в залежності від досягнення домовленостей з іранською стороною. Данілов зазначив, що інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми і поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність. Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна заявляла, що очікує від Ірану передачі "чорних ящиків". 19 січня борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні.