Данілов заявив про напружені переговори з Іраном через журналістів

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив про напружені переговори з іранською стороною із повернення "чорних ящиків" і закликав ЗМІ використовувати офіційну інформацію при висвітленні цієї теми.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, передають Українські Новини.

"Зараз йдуть постійні консультації українських та іранських експертів з цього питання. Переговори складні і напружені", - йдеться в повідомленні.

Він також зазначив, що українські органи влади будуть надавати інформацію в залежності від досягнення домовленостей з іранською стороною.

Данілов зазначив, що інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми і поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна заявляла, що очікує від Ірану передачі "чорних ящиків".

19 січня борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні.