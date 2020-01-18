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18 января 2020, суббота, 16:46 15
Мир 2020-01-18T16:46:02+02:00
Українські Новини
"Черные ящики" потерпевшего крушение самолета МАУ прибудут в Украину в конце января

"Черные ящики" потерпевшего крушение самолета МАУ прибудут в Украину в конце января

Ольга Фандорина
МАУ, Черные ящики, Крушение самолета МАУ в Паранде
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ. Скриншот видео

Иран подтвердил передачу Украине "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевшего 8 января крушение неподалеку Тегерана.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что бортовые самописцы самолета МАУ прибудут в Украину до конца января.

Ранее Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Также Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета МАУ, катастрофа которого произошла в Иране.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР сбили самолет авиакомпании МАУ по ошибке.

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