"Черные ящики" потерпевшего крушение самолета МАУ прибудут в Украину в конце января

Иран подтвердил передачу Украине "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевшего 8 января крушение неподалеку Тегерана. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, передают Українськi Новини. Отмечается, что бортовые самописцы самолета МАУ прибудут в Украину до конца января. Ранее Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Также Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета МАУ, катастрофа которого произошла в Иране. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины. Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января. При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР сбили самолет авиакомпании МАУ по ошибке.