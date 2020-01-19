Иран не отправит "черные ящики" в Украину, а изучит их самостоятельно

В то время как борт с телами погибших украинцев в автокатастрофе в Иране приземлился в Украине, Иран принял решение самостоятельно изучить "черные ящики" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевшего 8 января крушение неподалеку Тегерана.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Иран пытается проанализировать "черные ящики" украинского авиалайнера, о чем сообщило государственное информационное агентство IRNA в воскресенье, опровергнув сообщение о том, что было принято решение отправить рекордеры самолета в Украину.

"Мы пытаемся прочитать "черные ящики" здесь, в Иране. В противном случае мы можем выбрать Украину и Францию, но пока не принято решение отправить их в другую страну", - сказал директор по расследованию авиационных происшествий в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар.

Иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim заявило в субботу, 18 января, что "черные ящики" отправляются в Украину.

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина заявляла, что ожидает от Ирана передачи "черных ящиков".

11 января, до окончания работы международной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.