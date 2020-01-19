Через негоду літак з Кракова не зміг приземлитися в Херсоні

Міжнародний аеропорт "Херсон" переніс рейс "Краків (Польща) – Херсон" до Одеси через негоду (сильний туман).

Про це Українським Новинам повідомив представник аеропорту "Херсон".

Видимість становила близько 300 м, вертикальна видимість близько 30 м.

Всім пасажирам було надано безкоштовний автобус.

Як повідомляли Українські Новини, 19 січня у міжнародному аеропорту "Запоріжжя" також скасовано 3 рейси і затримуються 6 через складні метеорологічні умови (туман). Скасовані рейси PS 086 "Запоріжжя - Бориспіль" "Міжнародних авіаліній України" з вильотом о 6:45, TK 1480 "Запоріжжя - Стамбул (Туреччина)" з вильотом о 9:40 і TK 1469 "Стамбул (Туреччина) - Запоріжжя" з прибуттям о 8:45 (обидва - авіакомпанії Turkish Airlines).

У Харкові в листопаді через туман ледь не розбився літак з чартерним рейсом "Шарм-ель-Шейх - Харків"з туристами з Єгипту.

У жовтні туман також паралізував аеропорт "Одеса". Тоді два рейси скасували три літаки не змогли сісти.

16 січня через сильний туман в Києві та Київській області оголосили "жовтий" рівень небезпеки.