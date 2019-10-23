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23 октября 2019, среда, 12:18 72
Транспорт 2019-10-23T12:18:31+03:00
Українські Новини
Туман парализовал аэропорт "Одесса": два рейса отменили, три самолета не смогли сесть

Туман парализовал аэропорт "Одесса": два рейса отменили, три самолета не смогли сесть

Аэропорт, Аэропорт
Из-за тумана рейсы в аэропорту Одессы задерживались. Фото: Odesa Airport / Facebook
Из-за тумана рейсы в аэропорту Одессы задерживались. Фото: Odesa Airport / Facebook

Международный аэропорт "Одесса" 22 октября отменил 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в Киев, Бухарест (Румыния) и Кишинев (Молдова) из-за непогоды (сильный туман).

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.

Были отменены рейсы из Стамбула (Turkish Airlines) и Жулян (Мотор Сич). Пилоты латвийской авиакомпании AirBaltic "Рига – Одесса" были перенаправлены на посадку в "Борисполь", авиакомпании Austrian Airlines "Вена – Одесса" – в Бухарест, авиакомпании FlyDubai "Дубай – Одесса" в Кишинев.

Из-за тумана рейсы в аэропорту Одессы задерживались.Из-за тумана рейсы в аэропорту Одессы задерживались.

Также задержались рейсы из авиакомпаний Onur Air (Стамбул), Atlasglobal (Стамбул), МАУ (Борисполь), "Роза ветров" (Шарм–эль-Шейх) и "Белавиа" (Минск).

Как сообщали Українські Новини, 22 октября в аэропорту "Киев" из-за тумана отменили утренние рейсы.

Ранее специалисты рекомендуют водителям придерживаться правил управления автомобилем во время тумана и не превышать скорось для избежания аварийной ситуации на дороге. Пешеходам и велосипедистам также стоит быть внимательными и следить за движением.

Ранее синоптик предупредила о спаде температуры из-за мощного антициклона по всей Украине, хотя на начало недели Гидрометеорологический центр передавал солнце и летнюю погоду с температурой выше 20 градусов тепла.

 

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