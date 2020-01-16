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16 января 2020, четверг, 08:13 18
Общество 2020-01-16T08:18:39+02:00
Українські Новини
Из-за сильного тумана в Киеве и Киевской области объявлен "желтый" уровень опасности

Из-за сильного тумана в Киеве и Киевской области объявлен "желтый" уровень опасности

Ольга Фандорина
Туман, Желтый уровень опасности, Сложные погодные условия

В Киеве и Киевской области 15 и 16 января в связи с осложнением погодных условий был объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Украинского гидрометцентра при ГСЧС, в ближайший час 15 января в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Прогнозируют, что туман сохранится в течение ночи и утра 16 января.

В Харькове из-за тумана чуть не разбился Самолет с чартерным рейсом "Шарм-эль-Шейх - Харьков"с туристами из Египта. 

Также в Турции из-за тумана произошло ДТП с 30 автомобилями. 

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