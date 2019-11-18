В Харькове из-за тумана чуть не разбился самолет с туристами из Египта

Самолет с чартерным рейсом "Шарм-эль-Шейх - Харьков" едва не разбился из-за густого тумана вечером 17 ноября. Самолет прибыл в Харьков в условиях сильного тумана и в первый раз не смог приземлиться из-за нехватки топлива. Об этом сообщает портал "ГородХ".

"Мы должны были идти на посадку в Харькове, но из-за отсутствия какой-либо видимости и нехватки топлива сделать это не удалось. Приземлились в Борисполе, в тех же условиях. Дозаправились и совершили попытку приземлиться в Харькове... туман, ветер, самолет сдувает, страшно... Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла. Страшнее всего было за детей. А в голове крутилось "Что сказать супругу напоследок?" – рассказала изданию харьковчанка Ирина Ивченко.

Он добавила, что когда самолет таки приземлился, то его пассажиры увидели стоявшую на взлетной полосе пожарную машину с включенными мигалками.

"Нам повезло. И прежде всего с пилотом! Хотим выразить огромную благодарность пилоту Boeing 737-800 NG (189 пассажиров) - Алексею Якимчуку за то, что смог дважды посадить судно в тумане высокой плотности. Спасибо, что мы живы!" – отметила Ирина.

Утром 18 ноября в Харькове также наблюдается сильный туман, многие рейсы также задерживаются из-за погодных условий.

Утром 18 ноября часть рейсов задерживается из-за тумана. Фото: t.me/vekha

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС передает, что с понедельника Украину накрыл опасный туман.

Кроме того, из-за "осевшего" в Украине антициклона синоптики изменили свои прогнозы на ноябрь и существенно отодвинули приход холодов и морозов до -11 на последнюю декаду месяца.