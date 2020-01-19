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19 января 2020, воскресенье, 10:24 60
Транспорт 2020-01-19T10:35:30+02:00
Українські Новини
В аэропорту "Запорожье" три рейса отменили и шесть задерживаются

В аэропорту "Запорожье" три рейса отменили и шесть задерживаются

Ярина Вацяк
Непогода, Туман, задержка рейсов, отмена авиарейсов, аэропорт Запорожье
Аэропорту
Аэропорту "Запорожье". Фото: facebook.com/Владимир-Буряк

В международном аэропорту "Запорожье" в воскресенье отменены 3 рейса и задерживаются 6 из-за сложных метеорологических условий (туман).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель администрации аэропорта.

По данным на 9:00, отменены рейсы PS 086 "Запорожье - Борисполь" "Международных авиалиний Украины" с вылетом в 6:45, TK 1480 "Запорожье - Стамбул (Турция)" с вылетом в 9:40 и TK 1469 "Стамбул (Турция) - Запорожье" с прибытием в 8:45 (оба - авиакомпании Turkish Airlines).

Задерживаются рейсы PQ0573 "Запорожье - Шарджа (ОАЭ)" авиакомпании SkyUp с вылетом в 11:50, UTN6131 "Запорожье - Шарм-эль-Шейх" авиакомпании Azur Air Ukraine с вылетом в 11:00, PC 433 " Запорожье - Стамбул (Турция)" авиакомпании Pegasus Airlines с вылетом в 12:00.

Также задерживаются рейсы UTN6132 "Шарм-эль-Шейх - Борисполь - Запорожье" авиакомпании Azur Air Ukraine с прибытием в 09:45, PC 432 "Стамбул (Турция) - Запорожье" авиакомпании Pegasus Airlines с прибытием в 11:20, PQ 7154 "Шарм-эль-Шейх - Запорожье" авиакомпании SkyUp с прибытием в 10:50.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре в международном аэропорту "Запорожье" отменяли 4 рейса и задерживаются 4 из-за сложных метеорологических условий (туман).

16 января из-за сильного тумана в Киеве и Киевской области объявляли "желтый" уровень опасности.

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