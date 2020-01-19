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19 січня 2020, неділя, 11:14 106
Суспільство 2020-01-19T11:33:13+02:00
Українські Новини
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні: онлайн трансляція

Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні: онлайн трансляція

Ярина Вацяк
загиблі при авіакатастрофі, Авіакатастрофа літака МАУ, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані

Літак Міністерства оборони повернувся з Тегерана (Іран) з тілами 11 загиблих українців. Літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" об 11:00 за київським часом.

Борт зустрічають Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Також в аеропорту зібралися родичі загиблих.

Церемонія прощання із загиблими буде проходити в неділю з 11:30 до 19:00 в аеропорту "Бориспіль" в терміналі Б.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Boeing 737-800 розбився в районі міжнародного аеропорту ім. імама Хомейні в Тегерані рано вранці.

На борту авіалайнера перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Проте вранці, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його прийняли як ворожий об'єкт. Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяло на себе іранське військово-політичне формування "Корпус вартових ісламської революції".

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