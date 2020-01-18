Річні ліміти для ФОП підвищили: хто зможе зберегти знижені податкові ставки

Верховна Рада, крім посилення контролю за сплатою податків, прийняла поправку до законопроекту №1210, яка передбачає підвищення лімітів для ФОП 1, 2 і 3 груп до 1, 5 і 7 млн гривень у рік відповідно.

Про це повідомила народний депутат Роксолана Пидласа в Facebook.

Відповідна поправка була внесена при розгляді у другому читанні законопроекту №1210 про внесення змін у Податковий кодекс України. Її підтримали 340 народних депутатів.

Законопроект передбачає підвищення річних лімітів для фізосіб-підприємців, у рамках яких вони зможуть зберегти знижені податкові ставки:

для 1-ї групи - з 0,3 млн гривень до 1 млн гривень на рік;

для 2-ї групи - з 1,5 млн гривень до 5 млн гривень на рік;

для 3-ї групи - з 5 млн до 7 млн гривень у рік.

Як повідомляли Українські Новини, 3 січня почали діяти нові рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за стандартом IBAN. З цієї дати сплачені суми за старими рахунками за стандартом IBAN будуть повертатися платникам, як нез'ясовані надходження в той час, як за несплату ЄСВ можуть закривати ФОП.

Раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет ініціював скасування облікових книг для фізосіб-підприємців.