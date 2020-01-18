підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Річні ліміти для ФОП підвищили: хто зможе зберегти знижені податкові ставки
18 січня 2020, субота, 09:53 12
Економіка 2020-01-18T11:30:01+02:00
Українські Новини
Річні ліміти для ФОП підвищили: хто зможе зберегти знижені податкові ставки

Річні ліміти для ФОП підвищили: хто зможе зберегти знижені податкові ставки

Надежда Комендантова
податки, ФОП
Рада. Фото: Роксолана Пидласий/Facebook
Рада. Фото: Роксолана Пидласий/Facebook

Верховна Рада, крім посилення контролю за сплатою податків, прийняла поправку до законопроекту №1210, яка передбачає підвищення лімітів для ФОП 1, 2 і 3 груп до 1, 5 і 7 млн гривень у рік відповідно.

Про це повідомила народний депутат Роксолана Пидласа в Facebook.

Відповідна поправка була внесена при розгляді у другому читанні законопроекту №1210 про внесення змін у Податковий кодекс України. Її підтримали 340 народних депутатів.

Законопроект передбачає підвищення річних лімітів для фізосіб-підприємців, у рамках яких вони зможуть зберегти знижені податкові ставки:

  • для 1-ї групи - з 0,3 млн гривень до 1 млн гривень на рік;
  • для 2-ї групи - з 1,5 млн гривень до 5 млн гривень на рік;
  • для 3-ї групи - з 5 млн до 7 млн гривень у рік.

Як повідомляли Українські Новини, 3 січня почали діяти нові рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за стандартом IBAN. З цієї дати сплачені суми за старими рахунками за стандартом IBAN будуть повертатися платникам, як нез'ясовані надходження в той час, як за несплату ЄСВ можуть закривати ФОП.

Раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет ініціював скасування облікових книг для фізосіб-підприємців.

Більше новин про: податки ФОП

Пенсійний фонд України затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за місяць
Крах літака МАУ: Офіс генпрокурора повторно просить Іран надати "чорні скриньки"
Новини
ДБР терміново викликає Порошенка на допит: опубліковано повістку 12:11
Рятувальники зняли 32 туриста з поламаною канатної дороги у Львівській області 12:04
ТРЦ провів евакуацію відвідувачів з-за пожежі в супермаркеті на його території у Львові 12:01
Киян закликали менше їздити на власних авто через смог 10:50
ДТП у Києві. Фото: Інформатор
У Києві спорткар Subaru протаранив опору білборда 10:19
більше новин
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці" 12:35 Фото
Атака на уряд Гончарука завершилася епічним провалом олігархів, - блогер Лємєнов 14:09
Детективи НАБУ вирішили незаконно допитати 10 тисяч працівників компанії "Укрлендфармінг", - ЗМІ 11:59
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020 12:50
Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою, - ЗМІ 14:56
Гріхи не змиває: у Епіфанія розвінчали міф про пірнання в ополонку на Водохреще 11:44
Ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані 20:54
Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії 15:40
більше новин
Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok