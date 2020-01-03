Сегодня начали действовать новые счета для уплаты ЕСВ

Сегодня, 3 января, начинают действовать новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) по стандарту IBAN. С этой даты уплаченные суммы по старым счетам по стандарту IBAN будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления в то время, как за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФЛП.

То есть существующие счета по стандарту IBAN будут действовать до 31 декабря 2019 года. Учитывая новые счета, приведены в файле черновицких налоговиков, они отличаются от действующих. Поэтому плательщикам ЕСВ придется снова привыкать к новым реквизитов, пишет "Дебет-Кредит".

Найти реестр новых счетов для уплаты единого взноса можно на сайте Государственной налоговой службы.

За разъяснением днепропетровских налоговиков с 3 января 2020 вводятся новые счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - 3556.

А средства, уплаченные с 03.01.2020 на старые счета 3719 по зачислению единого взноса, не будут зачисляться, а возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.

Отмечается, что в файле счетов есть отдельный столбец по символах по ЕСВ и название назначения. Каждая категория плательщиков, предусмотренная Законом о ЕСВ, имеет свой символ отчетности, соответствует коду классификации счетов (201, 202, 203, 204, 205, 206, 207).

Ранее Казначейство объяснил, почему с 1 января 2020 будут действовать новые счета. В частности, это связано с тем, что с 01 января при осуществлении операций по выполнению государственного и местных бюджетов органами Казначейства будет применяться План счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, утвержденный приказом Минфина от 31.12.2013 г.. №1203.

Таким образом, с 01.01.2020 года будут введены в действие новые счета для зачисления налогов, сборов и других платежей, открытые в соответствии с Планом счетов №1203.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет инициировал отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей.

Тем временем, Национальный банк упростил условия кредитования банками физических лиц-предпринимателей (ФЛП).