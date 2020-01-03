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03 января 2020, пятница, 10:13 4
Экономика 2020-01-03T10:20:11+02:00
Українські Новини
Сегодня начали действовать новые счета для уплаты ЕСВ

Сегодня начали действовать новые счета для уплаты ЕСВ

Ярина Вацяк
ФОП, ФЛП, Налоги, Налоговая, Соцвзнос, есв, новые счета ЕСВ
Уплата налогов. Фото pixabay.com
Уплата налогов. Фото pixabay.com

Сегодня, 3 января, начинают действовать новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) по стандарту IBAN. С этой даты уплаченные суммы по старым счетам по стандарту IBAN будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления в то время, как за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФЛП

То есть существующие счета по стандарту IBAN будут действовать до 31 декабря 2019 года. Учитывая новые счета, приведены в файле черновицких налоговиков, они отличаются от действующих. Поэтому плательщикам ЕСВ придется снова привыкать к новым реквизитов, пишет "Дебет-Кредит".

Найти реестр новых счетов для уплаты единого взноса можно на сайте Государственной налоговой службы.

За разъяснением днепропетровских налоговиков с 3 января 2020 вводятся новые счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - 3556.

А средства, уплаченные с 03.01.2020 на старые счета 3719 по зачислению единого взноса, не будут зачисляться, а возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.

Отмечается, что в файле счетов есть отдельный столбец по символах по ЕСВ и название назначения. Каждая категория плательщиков, предусмотренная Законом о ЕСВ, имеет свой символ отчетности, соответствует коду классификации счетов (201, 202, 203, 204, 205, 206, 207).

Ранее Казначейство объяснил, почему с 1 января 2020 будут действовать новые счета. В частности, это связано с тем, что с 01 января при осуществлении операций по выполнению государственного и местных бюджетов органами Казначейства будет применяться План счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, утвержденный приказом Минфина от 31.12.2013 г.. №1203.

Таким образом, с 01.01.2020 года будут введены в действие новые счета для зачисления налогов, сборов и других платежей, открытые в соответствии с Планом счетов №1203.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет инициировал отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей.

Тем временем, Национальный банк упростил условия кредитования банками физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

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