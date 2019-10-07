подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
07 октября 2019, понедельник, 20:32 470
Экономика 2019-10-07T20:32:24+03:00
Українські Новини
"ФОПы" могут начать закрывать за неуплату ЕСВ

"ФОПы" могут начать закрывать за неуплату ЕСВ

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект №2190, которым предлагает на 30 дней отменить штрафы за неуплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц, которые не платили налоги за периоды без доходов. Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады., передает "Экономическая правда".

"Как показывает практика, значительное количество самозанятых лиц и физических лиц-предпринимателей, которые не получают дохода и фактически не осуществляют какой-либо предпринимательской деятельности, до сих пор не инициировали процедуру государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности или снятия с учета, как самозанятых лиц, а следовательно, таким лицам будет начислены штрафные санкции и пеня за неуплату ЕСВ", - говорится в пояснительной записке.

По словам Гетманцева, законопроект разработан с целью предотвращения применения несправедливых штрафных санкций в отношении ФОПов и самозанятых лиц, которые не платили ЕСВ за периоды, в течение которых они не получали доходов.

Автор законопроекта предлагает ввести 30-дневный период с момента вступления в силу документа, в течение которого самозанятые лица смогут осуществить регистрацию прекращения предпринимательской деятельности без применения к ним штрафов за неуплату ЕСВ.

Также 1 января 2017 ФОПы и самозанятые лица, которые не получают доход от предпринимательской деятельности, обязаны платить единый социальный взнос на уровне минимального страхового взноса за месяц (в 2019 году - 918 грн).

Ранее сообщалось, что пПартия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.

Больше новостей о: Бизнес ФЛП есв ФОПы

Архив
Новости
Под Киевом пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте и погиб под колесами Mitsubishi 21:55
В парикмахерскую забежал олень.Скриншот: youtube/GS. BY
В США олень "заглянул в гости" в парикмахерскую 21:51
Путин в день рождения решил поднять себе и Медведеву зарплаты 21:35
РФ экстрадировала подозреваемого в убийстве кикбоксера-украинца 21:06
Это был важный разговор: Нетаньяху рассказал, как поздравил Путина с днем рождения 20:46
больше новостей
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Собаку нашли под завалами спустя месяц. Скриншот: Facebook/T.A. Walker - WPTV
На Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка 09:31
У Путина заявили, что шансы на встречу в "нормандском формате" растут 09:15
больше новостей
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина 23:55
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Богдан отреагировал на вече на Майдане: опубликовал, сколько платят участникам 16:31
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok