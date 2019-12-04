Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет инициирует отмену книг учета для не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня вместе с Ярослав Железняк регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой", - пишет депутат.

По его словам, законопроект предусматривает отмену книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Дубилет отметил, что во время общения в комментариях на Facebook, пользователи чаще всего упоминали о книгах учета для физических лиц предпринимателей.

Также по его словам за законопроект предварительно собрали больше всего подписей народных депутатов.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин инициировал проведение электронной переписи населения до 2020.

Ранее Дубилет рассказал о "глупом документообороте в природе" и о странных ритуалах в отделе кадров и напомнил, что он планирует упорядочить работу правительственных call-центров, а также отменить медицинские справки.