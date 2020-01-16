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16 января 2020, четверг, 12:39 207
Налоги 2020-01-16T13:05:24+02:00
Українські Новини
Рада усилила контроль за уплатой налогов

Рада усилила контроль за уплатой налогов

Ярина Вацяк
ФЛП, ФОП, Соцвзнос, есв, Налоги

Верховная Рада усилила контроль за уплатой налогов.

За принятие во втором чтении соответствующего законопроекта №1209-1 проголосовали 256 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предлагается внести изменения в 63 законодательных акта, которыми предусматривается согласовать вопрос распределения полномочий между органами налоговой и таможенной служб и которыми будет определено, что контролирующий орган - это орган, который определен Налоговым кодексом.

Законопроект предусматривает предоставление Кабинету Министров полномочий устанавливать порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли компаниями, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и дочерних компаний госпредприятий.

В законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" предлагается привести в соответствие с действующим законодательством названия центральных органов исполнительной власти, осуществляющих администрирование единого социального взноса (ЕСВ), а также уточнить порядок направления требования об уплате недоимки по единому взносу и внести изменения в размер штрафных санкций за нарушение требований закона.

Проектом также предлагается более точно определить механизм администрирования и механизм обжалования решений по доначислению ЕСВ.

Как сообщали Українські Новини, 3 января начали действовать новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) по стандарту IBAN. С этой даты уплаченные суммы по старым счетам по стандарту IBAN будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления в то время, как за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФЛП

Ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет инициировал отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей.

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