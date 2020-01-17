підписатися на розсилку
24 24.35
26 27.05
˟
17 січня 2020, пʼятниця, 23:27 3
Судова влада 2020-01-17T23:42:52+02:00
Українські Новини
Крах літака МАУ: Офіс генпрокурора повторно просить Іран надати "чорні скриньки"

Крах літака МАУ: Офіс генпрокурора повторно просить Іран надати "чорні скриньки"

Анна Рудык
чорні скриньки, Падіння літака, падіння літака МАУ, Падіння Boeing-737
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

Сьогодні, 17 січня, Офіс генерального прокурора повторно направив запит у компетентні органи Ірану щодо надання українській стороні бортових самописців літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран - Київ авіакомпанії МАУ, під час аварії якого загинули 176 осіб. Про це йдеться в повідомленні на сайті ГПУ.

Так, повідомляється, що звернення Офісу стосується активізації міжнародного співробітництва під час кримінального розслідування за фактом даної авіакатастрофи.

"Офіс Генерального прокурора наполягає на передачі бортових самописців літака рейсу PS 0752 в Україну", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "чорні скриньки" збитого в Ірані літака МАУ будуть досліджуватися в Україні.

Раніше Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Україна отримала доступ до "чорних скриньок" літака МАУ, катастрофа якого сталася в Ірані.

Більше новин про: чорні скриньки Падіння літака падіння літака МАУ Падіння Boeing-737

Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях
Зеленський хоче розділити Мінкультури та Мінекономіки
Новини
Доведеться прощатися: Зеленський про міністрів, які не погодяться на запропоновану зарплату 23:52
Крах літака МАУ: Офіс генпрокурора повторно просить Іран надати "чорні скриньки" 23:27
В Карпатах з підйомника, що зупинився, зняли понад 30 осіб 23:03
Зеленський та Гончарук. Скріншот: Офіс президента
Зеленський доручив Гончаруку налагодити взаємодію з Радою 22:38
Чинний уряд себе дискредитував, - Льовочкін 22:13
більше новин
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці" 12:35 Фото
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
Атака на уряд Гончарука завершилася епічним провалом олігархів, - блогер Лємєнов 14:09
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020 12:50
Гріхи не змиває: у Епіфанія розвінчали міф про пірнання в ополонку на Водохреще 11:44
Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою, - ЗМІ 14:56
Ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані 20:54
Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії 15:40
більше новин
Зеленський доручив Гончаруку замінити "слабкі місця" в Кабміні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok