Крах літака МАУ: Офіс генпрокурора повторно просить Іран надати "чорні скриньки"

Сьогодні, 17 січня, Офіс генерального прокурора повторно направив запит у компетентні органи Ірану щодо надання українській стороні бортових самописців літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран - Київ авіакомпанії МАУ, під час аварії якого загинули 176 осіб. Про це йдеться в повідомленні на сайті ГПУ.

Так, повідомляється, що звернення Офісу стосується активізації міжнародного співробітництва під час кримінального розслідування за фактом даної авіакатастрофи.

"Офіс Генерального прокурора наполягає на передачі бортових самописців літака рейсу PS 0752 в Україну", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "чорні скриньки" збитого в Ірані літака МАУ будуть досліджуватися в Україні.

Раніше Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Україна отримала доступ до "чорних скриньок" літака МАУ, катастрофа якого сталася в Ірані.