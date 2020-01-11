"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA, Франция) заявляет, что бортовые самописцы ("черные ящики") сбитого в Иране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) будут исследоваться в Украине.

Об этом говорится в сообщении BEA в Twitter, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, бюро подтверждает. что будет присутствовать при технических работах по расшифровке бортовых самописцев, которые будут проводиться в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть уже на следующей неделе.

Тем временем, Кабмин выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен.