"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA, Франция) заявляет, что бортовые самописцы ("черные ящики") сбитого в Иране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) будут исследоваться в Украине. Об этом говорится в сообщении BEA в Twitter, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, бюро подтверждает. что будет присутствовать при технических работах по расшифровке бортовых самописцев, которые будут проводиться в Украине. Как сообщали Українськi Новини, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть уже на следующей неделе. Тем временем, Кабмин выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен.