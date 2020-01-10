Крушение самолета МАУ: Украина получила доступ к "черным ящикам"

Украина получила от Ирана доступ к бортовым самописцам ("черным ящикам") самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", потерпевшего 8 января крушение неподалеку Тегерана.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристйако на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы получили доступ как к деталям самолета, так и к месту падения... Сейчас наша команда получила доступ к "черным ящикам", и мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из Центра управления полетов в аэропорту Тегерана", - сказал он.

По его словам, иранская сторона полностью содействует украинской.

Как сообщали Українські Новини, Украина получила от посольства США важные данные о крушении 8 января самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране и передаст их на обработку специалистам.

8 января все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, который вскоре после вылета в Киев из аэропорта потерпел крушение.