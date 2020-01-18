Пенсійний фонд України затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за місяць

Пенсійний фонд України (ПФУ) спрямував 21,8 млрд гривень на фінансування пенсій за січень, а також затвердив показник середньої заробітної плати за листопад 2019 року, яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Про це повідомляє прес-служба ПФУ. Згідно з повідомленням, середня зарплата становила 9 476 грн 84 копійки. Раніше Українські Новини писали, що в 2020 році для виходу на пенсію чоловікам в 60 років і жінкам у 59 років (з 1 квітня 2020 року - 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і в 2028 році він складе 35 років. Пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком з 1 564 гривень до 1 638 гривень з 1 грудня 2019 року. А також в Пенсійному фонді України розповіли, протягом якого часу можна отримати пенсію померлого. У той же час, з допомогою сервісу "Е-пенсія" можна оформити пенсію онлайн.