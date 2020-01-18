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  • Пенсійний фонд України затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за місяць
18 січня 2020, субота, 05:00 12
Економіка 2020-01-18T08:19:50+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд України затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за місяць

Пенсійний фонд України затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за місяць

Таня Войтюк
Пенсійний фонд, Пенсіонери, Зарплата, ПФУ, Пенсії, Пенсія 2020
Гроші. Фото: hvylya.org
Гроші. Фото: hvylya.org

Пенсійний фонд України (ПФУ) спрямував 21,8 млрд гривень на фінансування пенсій за січень, а також затвердив показник середньої заробітної плати за листопад 2019 року, яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Згідно з повідомленням, середня зарплата становила 9 476 грн 84 копійки.

Раніше Українські Новини писали, що в 2020 році для виходу на пенсію чоловікам в 60 років і жінкам у 59 років (з 1 квітня 2020 року - 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і в 2028 році він складе 35 років.

Пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком з 1 564 гривень до 1 638 гривень з 1 грудня 2019 року.

А також в Пенсійному фонді України розповіли, протягом якого часу можна отримати пенсію померлого.

У той же час, з допомогою сервісу "Е-пенсія" можна оформити пенсію онлайн.

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