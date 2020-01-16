ПФУ объяснил, когда женщины смогут выйти на пенсию

В Украине постепенно будут повышать пенсионный возраст. До 1 апреля 2020 года для того, чтобы выйти на пенсию, женщине должно исполнится 59 лет. Какой возраст необходим будет женщинам для выхода на пенсию после этой даты сообщет Пенсионный фонд Украины на странице в Facebook.

"В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

С 1 апреля 2021 года женщины будут выходить на пенсию, как и мужчины, - в 60 лет.

Таким образом, в 2020 году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев, а женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году.

Начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет.

С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

Пенсионный возраст для женщин. Инфографика: Facebook/Пенсійний фонд України

Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря 2019 года.

А также в Пенсионном фонде Украины рассказали, в течении какого времени можно получить пенсию умершего.