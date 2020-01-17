Гривня на міжбанку знову обвалилася перед вихідними

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер 15 коп. у п'ятницю знизився на 10 коп. до 24,29 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,12-24,17 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,31-24,35 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,27-24,30 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,32% з 23,74 UAH/USD до 24,29 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 січня на 12,41 коп. до 24,3368 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,40 коп. до 24,0042 UAH/USD.

Також у п'ятницю, 17 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 16 січня, впав на 4 копійки до 3,47 грн за 10 рублів.

Тим часом НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс валют на вихідні