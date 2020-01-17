підписатися на розсилку
24 24.35
26 27.05
˟
17 січня 2020, пʼятниця, 19:58 10
Економіка 2020-01-17T20:03:39+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знову обвалилася перед вихідними

Гривня на міжбанку знову обвалилася перед вихідними

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, курс гривні на міжбанку, Міжбанк
Гривня. Фото: НБУ
Гривня. Фото: НБУ

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер 15 коп. у п'ятницю знизився на 10 коп. до 24,29 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,12-24,17 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,31-24,35 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,27-24,30 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,32% з 23,74 UAH/USD до 24,29 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 січня на 12,41 коп. до 24,3368 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,40 коп. до 24,0042 UAH/USD.

Також у п'ятницю, 17 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 16 січня, впав на 4 копійки до 3,47 грн за 10 рублів.

Тим часом НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс валют на вихідні

Більше новин про: Курс валют курс гривні курс гривні на міжбанку Міжбанк

СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ
Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука
Новини
Родичі і захист блогера Ісаєва звернулися до ЄСПЛ у зв'язку з його затриманням і депортацією в Азербайджан 20:06
Українські військові почнуть мінування Азовського моря 19:59
Гривня на міжбанку знову обвалилася перед вихідними 19:58
У Львівській області зупинився підйомник, туристів знімають рятувальники 19:28
Олена Костенко на нараді в Кабміні ознайомила представників будівельної галузі із змінами в ДАБІ 19:00
більше новин
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці" 12:35 Фото
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
Атака на уряд Гончарука завершилася епічним провалом олігархів, - блогер Лємєнов 14:09
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020 12:50
Гріхи не змиває: у Єпіфанія розвінчали міф про пірнання в ополонку на Водохреще 11:44
Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою, - ЗМІ 14:56
Ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані 20:54
Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії 15:40
більше новин
Призивати в армію з 18 років будуть за бажанням, - Міноборони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok