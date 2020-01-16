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16 января 2020, четверг, 19:00 11
Экономика 2020-01-16T19:01:14+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке стремительно падает

Гривна на межбанке стремительно падает

Анна Рудык
Межбанк, Курс гривны, Курс валют
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 4 коп. в четверг снизился на 15 коп. до 24,19 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,07-24,11 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,12-24,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,18-24,21 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 1,89% с 23,74 UAH/USD до 24,19 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 января, на 11,02 коп. до 24,0923 UAH/USD.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют 15 января на 3,20 коп. до 24,2109 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,83 коп. до 23,8763 UAH/USD.

Кроме того, 16 января, после заявления премьер-министром России Дмитрием Медведевым об отставке правительства, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 15 января, не изменился и составляет 3,51 грн за 10 рублей.

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