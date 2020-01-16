Гривна на межбанке стремительно падает

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 4 коп. в четверг снизился на 15 коп. до 24,19 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,07-24,11 UAH\/USD, затем котировки выросли до 24,12-24,15 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,18-24,21 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 1,89% с 23,74 UAH\/USD до 24,19 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 января, на 11,02 коп. до 24,0923 UAH\/USD. Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют 15 января на 3,20 коп. до 24,2109 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 3,83 коп. до 23,8763 UAH\/USD. Кроме того, 16 января, после заявления премьер-министром России Дмитрием Медведевым об отставке правительства, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 15 января, не изменился и составляет 3,51 грн за 10 рублей.