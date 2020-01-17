МВС продовжило терміни розгляду запиту про зарплату Авакова за грудень

Міністерство внутрішніх справ продовжило терміни розгляду запиту щодо заробітної плати міністра Арсена Авакова за грудень 2019 року.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.



"Оскільки запитувана інформація потребує пошуку серед значної кількості даних у відповідності з пунктом 4 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" термін розгляду зазначеного запиту продовжено", - йдеться у ньому.



Згідно із законом, термін відповіді на запит продовжено до 20 робочих днів.



Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про занадто високі зарплати членів Кабінету Міністрів, після чого прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів боротьбою з корупцією.



Також Кабмін має намір щомісяця публікувати інформацію про зарплати міністрів на сайті уряду.



Раніше повідомлялося, що депутати викличуть до себе міністрів і запитають їх про величезні премії.



Тим часом, хто з міністрів отримав більше всіх у грудні. На першому місці міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Заробітна плата міністра становила 234 тис. гривень.