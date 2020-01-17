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17 січня 2020, пʼятниця, 13:51 27
Політика 2020-01-17T15:45:02+02:00
Українські Новини
МВС продовжило терміни розгляду запиту про зарплату Авакова за грудень

МВС продовжило терміни розгляду запиту про зарплату Авакова за грудень

Валерия Драгомирова
мвс, зарплати чиновників, Зарплата, Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

Міністерство внутрішніх справ продовжило терміни розгляду запиту щодо заробітної плати міністра Арсена Авакова за грудень 2019 року.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

"Оскільки запитувана інформація потребує пошуку серед значної кількості даних у відповідності з пунктом 4 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" термін розгляду зазначеного запиту продовжено", - йдеться у ньому.

Згідно із законом, термін відповіді на запит продовжено до 20 робочих днів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про занадто високі зарплати членів Кабінету Міністрів, після чого прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів боротьбою з корупцією.

Також Кабмін має намір щомісяця публікувати інформацію про зарплати міністрів на сайті уряду.

Раніше повідомлялося, що депутати викличуть до себе міністрів і запитають їх про величезні премії.

Тим часом, хто з міністрів отримав більше всіх у грудні. На першому місці міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Заробітна плата міністра становила 234 тис. гривень.

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