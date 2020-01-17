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17 січня 2020, пʼятниця, 11:01 6
Політика 2020-01-17T11:03:44+02:00
Українські Новини
Рада не отримувала заяву Гончарука про відставку

Рада не отримувала заяву Гончарука про відставку

Ольга Фандорина
Олексій Гончарук, Відставка
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада не отримувала заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Станом на сьогодні жодної заяви від прем'єр-міністра Верховній Раді, яке повинно бути спрямоване згідно Конституції, немає. Де знаходиться уряд - невідомо", - сказав Герасимов за підсумками наради посібників усіх фракцій і голови Ради Дмитра Разумкова.

Герасимов додав, що у "Євросолідарності" немає підстав підтримувати діючий уряд.

Згідно з Конституцією, прем'єр та інші члени Кабінету Міністрів мають право заявити Верховній Раді україни про свою відставку.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Гончарук подав заяву про відставку.

Фракція "слуг народу" викликала Гончарука на пояснення, але він не прийшов. Волів пояснити все особисто Зеленського. В результаті, депутати пробували проголосувати відставку прем'єра, але вона не пройшла. "За" висловилися лише 10 депутатів, на чолі з Дубинським і Бужанским.

Тим часом, Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу.

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