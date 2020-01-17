Зеленский рассматривает заявление Гончарука об оставке

Президент Владимир Зеленский рассматривает заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление", - сказано в нем.

Отмечается, что о результатах рассмотрения Офис Президента сообщит отдельно.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Гончарук подал заявление об отставке.

15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Также в совещании приписывается участие заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и министру финансов Оксане Маркаровой.

Участники записи обсуждают, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.

Пресс-служба Кабмина в среду вечером заявила, что не имеет информации о подлинности записи и отрицает информацию о том, что Гончарук после ее публикации якобы подал в отставку.

Фракция "слуг народа" вызвала Гончарука на объяснение, но он не пришел. Предпочел объяснить все лично Зеленскому. В результате, депутаты пробовали проголосовать отставку премьера, но она не прошла. "За" высказались лишь 10 депутатов, во главе с Дубинским и Бужанским.

Тем временем, Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада.