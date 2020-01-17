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17 січня 2020, пʼятниця, 10:34 6
Фінанси 2020-01-17T10:42:52+02:00
Українські Новини
Долар і євро злетіли в обмінниках перед вихідними

Долар і євро злетіли в обмінниках перед вихідними

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 січня на 12,41 коп. до 24,3368 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,40 коп. до 24,0042 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 14,64 коп. до 26,5974 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 12,42 коп. до 27,0852 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,0042 24,3368 26,5974 27,0852 3,47 3,99
Максимальний 24,1500 24,5000 26,8500 27,3000 3,85 5,00
Мінімальний 23,8000 24,2200 26,0000 26,9000 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з тим, що після послання Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни до Конституції прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд РФ у повному складі йде у відставку, курс рубля до долара різко впав.

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