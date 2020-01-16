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16 января 2020, четверг, 10:08 110
Финансы 2020-01-16T10:30:04+02:00
Українські Новини
Доллар и евро в киевских обменниках подорожали

Доллар и евро в киевских обменниках подорожали

Ярина Вацяк
Обменники, Курс валют, курс рубля, Курс евро, Курс гривны, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют 15 января на 3,20 коп. до 24,2109 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,83 коп. до 23,8763 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,29 коп. до 26,4378 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,52 коп. до 26,9481 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валютына 16 января:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,8763 24,2109 26,4378 26,9481 3,51 3,98
Максимальный 24,0000 24,5000 26,6000 27,3000 3,82 5,00
Минимальный 23,3000 24,1000 25,7500 26,7000 2,50 3,83

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 января, на 4,36 коп. до 23,9821 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

Тем временем специалисты дали прогноз главных экономических показателей на первый квартал 2020 года: инфляция, цены на газ и бензин, средняя зарплата и курс гривны к доллару.

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