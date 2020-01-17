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  • Комітет з організації держвлади рекомендує Раді звільнити Бабак і призначити замість неї Шмигаля
17 січня 2020, пʼятниця, 10:44 20 Доповнено
Політика 2020-01-17T10:45:37+02:00
Українські Новини
Комітет з організації держвлади рекомендує Раді звільнити Бабак і призначити замість неї Шмигаля

Комітет з організації держвлади рекомендує Раді звільнити Бабак і призначити замість неї Шмигаля

Валерия Драгомирова
Кабмін, звільнення, Олексій Гончарук, Денис Шмигаль, Бабак Альона
Альона Бабак. Фото: Мінрегіон
Альона Бабак. Фото: Мінрегіон

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пропонує Верховній Раді звільнити міністра розвитку громад і територій Альону Бабак і призначити Віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.


За його словами, питання звільнення Бабак і призначення Шмигаля в п'ятницю буде обговорюватися на комітеті з питань організації влади.

Шмигаль є головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

(Новина доповнена подробицями)

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендує парламенту звільнити міністра розвитку громад і територій Альону Бабак і призначити віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Таке рішення комітет прийняв на засіданні в п'ятницю.

За таке рішення проголосувало 22 членів комітету, проти 0, утрималися 4. Після цього, Шмигаль покинув засідання комітету.

Як повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події, Бабак не з'явилася на засідання комітету Верховної Ради.


Як повідомляли Українські Новини, в ЗМІ з'явилася інформація, що Бабак може стати першим звільненим членом уряду Олексія Гончарука.

Однак Бабак вважала дискредитацією інформацію ЗМІ про свою відставку.


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