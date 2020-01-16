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16 січня 2020, четвер, 15:52 3
Суспільство 2020-01-16T15:55:42+02:00
Українські Новини
Понад 100 будинків залишилися без тепла внаслідок прориву труби на Виноградарі

Понад 100 будинків залишилися без тепла внаслідок прориву труби на Виноградарі

Елизавета Кесельман
прорив труб, Прорив теплотраси, Ремонтні роботи, КП

Після того, як увечері, 15 січня по проспекту Правди, (Виноградар) стався прорив теплотраси, були розпочаті ремонтні роботи аварійними бригадами КП "Київтеплоенерго", які на даний момент все ще в процесі. Зазначається, що більш, ніж 100 жителів залишилося без домівок. Про це журналістам "Сегодня" розповіли в "Київтеплоенерго".

"Пошкодження було виявлене в тепловій камері. Прорвало трубу діаметром 400 міліметрів. Труба з теплоносієм була запущена в експлуатацію в 1982 році, тобто, вона експлуатується 38 років. Зараз ремонтні роботи вже завершено і розпочато процес відновлення подачі теплоносія в будинки споживачів. Більш добу без тепла залишаються більше ста житлових будинків. Вже через кілька годин батареї в квартирах стануть теплими ", - повідомили працівники підприємства.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в Києві прорвало ще одну трубу: залило окропом околиці біля Повітрофлотського проспекту.

Раніше, 14 січня, в Київі окропом затопило вулицю на Шулявці.

А Київська міська державна адміністрація має намір компенсувати шкоду водіям, автомобілі яких були пошкоджені через масштабного прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza. Також извеснто, що через прорив тепломережі на вулиці Антоновича були госпіталізовані семеро людей.

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