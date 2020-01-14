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14 января 2020, вторник, 15:04 58
Происшествия 2020-01-14T15:04:49+02:00
Українські Новини
В Киеве кипятком затопило улицу на Шулявке

В Киеве кипятком затопило улицу на Шулявке

Ольга Фандорина
Потоп, Прорыв трубы, Прорыв теплотрассы
Потоп на Шулявке. Фото: dtp.kiev.ua
Потоп на Шулявке. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве 14 января произошла коммунальная авария на улице Нижнеключевой, которая находится в районе Шулявки. Здесь кипяток залил территорию из-за прорыва теплосети. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Журналисты сообщают, что прорыв трубы горячей воды произошел возле ЖК Campus. Судя по опубликованным фотографиям, во дворе сейчас течет кипяток и идет пар. Коммунальщиков там еще не заметили. 

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.

Ранее стало известно, что в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, а также посетители ТЦ Ocean Plaza, всего 9 человек.

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