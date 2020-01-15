В Киеве прорвало еще одну трубу: кипятком залило окрестности возле Воздухофлотского проспекта

Череда прорывов теплосетей в Киеве не прекращается. После того, как 13 января кипятком залило столичный ТРЦ Ocean Plaza, в среду, 15 января, в Киеве на улице Семьи Издыковских, которая находится неподалеку от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой. Кипятком залило не только вышеуказанную улицу, но и Донецкий переулок, улицу Донецкую, а густой пар заполнил дворы. Об этом сообщет Информатор. На месте работали сотрудники "Киевтеплоэнерго". Комментировать происшествие они отказались, поэтмоу детали и причины аварии остаются неизвестными. Через люк коммунальщики подключили к канализации трубу, через которую кипяток мощным напором выливался на проезжую часть. Вода распространялась по основной дороге и во дворы, в одном из которых был еще один очаг потопа. Там работники "Киевтеплоэнерго" из подъезда подключили какой-то насос, который стоял в отдельном здании около дома. Оттуда через небольшой шланг также лился кипяток. А в самом подъезде температура была, как на улице в жаркий июль, пар поднялся на верхние этажи, а в подвале активно шумела вода. Прорыв теплотрассы на Воздухофлотской. Фото: Информатор Прорыв теплотрассы на Воздухофлотской. Фото: Информатор Как сообщали Українські Новини, 14 января в Киеве кипятком затопило улицу на Шулявке. Тем временем Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.