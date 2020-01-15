В Киеве прорвало еще одну трубу: кипятком залило окрестности возле Воздухофлотского проспекта

Об этом сообщет Информатор.

На месте работали сотрудники "Киевтеплоэнерго". Комментировать происшествие они отказались, поэтмоу детали и причины аварии остаются неизвестными.

Через люк коммунальщики подключили к канализации трубу, через которую кипяток мощным напором выливался на проезжую часть. Вода распространялась по основной дороге и во дворы, в одном из которых был еще один очаг потопа. Там работники "Киевтеплоэнерго" из подъезда подключили какой-то насос, который стоял в отдельном здании около дома. Оттуда через небольшой шланг также лился кипяток. А в самом подъезде температура была, как на улице в жаркий июль, пар поднялся на верхние этажи, а в подвале активно шумела вода.

Прорыв теплотрассы на Воздухофлотской. Фото: Информатор

Прорыв теплотрассы на Воздухофлотской. Фото: Информатор