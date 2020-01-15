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  • "Эстафету" принял Виноградарь: в Киеве из-за очередного прорыва трубы улицу "затянуло" паром
15 января 2020, среда, 19:12 43
Происшествия 2020-01-15T19:30:02+02:00
Українські Новини
"Эстафету" принял Виноградарь: в Киеве из-за очередного прорыва трубы улицу "затянуло" паром

"Эстафету" принял Виноградарь: в Киеве из-за очередного прорыва трубы улицу "затянуло" паром

Анна Рудык
Прорыв трубы, Прорыв теплотрассы, Затопление улиц
Прорыв трубы на Виноградаре. Фото: Игорь Григорьев/Фейсбук
Прорыв трубы на Виноградаре. Фото: Игорь Григорьев/Фейсбук

После масштабного прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, в Киеве снова произошел прорыв трубы с горячей водой на Виноградаре сегодня, 15 января. Об этом сообщают пользователи паблика "Виноградарь" в Facebook. 

Так, по данным пользователей, инцидент произошел на проспекте Правды, 68Б.

Также очевидцы поделились фото очередного столичного коммунального ЧП. На опубликованных снимках можно заметить, что улицу затянуло паром.

Прорыв трубы на Виноградаре. Фото: Игорь Григорьев/ФейсбукПрорыв трубы на Виноградаре. Фото: Игорь Григорьев/Фейсбук

А в комментариях пользователи отмечают, что на этом месте такие аварии не являются исключением и происходят еще с 1982 года.

Как сообщали Українські Новини, также сегодня ночью в Киеве прорвало еще одну трубу: кипятком залило окрестности возле Воздухофлотского проспекта.

Ранее, 14 января, в Киеве кипятком затопило улицу на Шулявке.

А Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza. Также извеснто, что из-за прорыва теплосети на улице Антоновича были госпитализированы семь человек.

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