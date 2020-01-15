"Эстафету" принял Виноградарь: в Киеве из-за очередного прорыва трубы улицу "затянуло" паром

После масштабного прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, в Киеве снова произошел прорыв трубы с горячей водой на Виноградаре сегодня, 15 января. Об этом сообщают пользователи паблика "Виноградарь" в Facebook.

Так, по данным пользователей, инцидент произошел на проспекте Правды, 68Б.

Также очевидцы поделились фото очередного столичного коммунального ЧП. На опубликованных снимках можно заметить, что улицу затянуло паром.

Прорыв трубы на Виноградаре. Фото: Игорь Григорьев/Фейсбук

А в комментариях пользователи отмечают, что на этом месте такие аварии не являются исключением и происходят еще с 1982 года.

Как сообщали Українські Новини, также сегодня ночью в Киеве прорвало еще одну трубу: кипятком залило окрестности возле Воздухофлотского проспекта.

Ранее, 14 января, в Киеве кипятком затопило улицу на Шулявке.

А Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza. Также извеснто, что из-за прорыва теплосети на улице Антоновича были госпитализированы семь человек.