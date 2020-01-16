Вакарчук не захотів коментувати аудіозаписи нібито наради за участю Гончарука

Депутат Верховної Ради від "Голосу" Святослав Вакарчук відмовляється коментувати записи нібито наради за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Я не коментую те, що я особисто не чув і достовірності чого я не впевнений. Це перше. Друге питання, яке ви мені задаєте, ставте, будь ласка, фракції монобільшості. Це їхній уряд, їх відповідальність, їх люди. Їх кадрова політика. Я готовий коментувати ситуацію в країні, а не їх "Санта Барбару", - сказав Вакарчук.

Як повідомляли Українські Новини, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає нарізаним і маніпулятивним аудіозапис нібито наради за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

16 січня фракція "Слуга народу" не голосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука на своєму зібранні.

Також в мережі оприлюднили другу частину записів нібито діалогу прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а пізніше і третю частину розмови прем'єра.