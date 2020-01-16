"Слуга народа" не голосовала за отставку Гончарука на собрании фракции, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" не голосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука на своем собрании.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передают Українськi Новини.

"На фракции вчера не обсуждались кадровые вопросы, других фракций не было в ближайшее время", - сказал он.

Корниенко заявил, что не возмущен словами якобы членов правительства, и считает, что их подлинность не подтверждена.

"Предлагались какие-то эмоциональные шаги: "Давайте сейчас срочно выскажем что-то там, куда-то там", но фракция не поддержала это вообще. Это не обсуждалось. Это было так: "А давайте срочно снимать Гончарука! Кто за?" 5 рук поднялось - ну окей. Это можно считать голосованием, серьезным процессом? Это эмоциональная реакция тех, что считает себя в некотором роде оппозиционными к правительству", - уточнил журналистам лидер "Слуги народа".

Назвать поддержавших он отказался.

Депутат считает, что возможной тайной прослушкой госчиновников должна заняться Служба безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив отрицает свое участие в совещании с участием премьер-министра Алексея Гончарука, якобы аудиозапись которого распространяется в Интернете.

Также пресс-служба Кабинета Министров отрицает информацию, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку.