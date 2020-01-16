ТРЦ Ocean Plaza відновлює роботу після потопу

Торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві має намір відновити роботу з 12:00 16 січня.

Про це йдеться в повідомленні ТРЦ, передають Українські Новини.

Згідно з ним, перший і другий поверх центру працюватимуть у штатному режимі.

При цьому частина магазинів і ресторани на 0-му та 1-му поверхах тимчасово залишаються закритими.

Як повідомляли Українські Новини, рух транспорту біля ТРЦ Ocean Plaza вже відновили.

Раніше прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом прориву труби на вул. Антоновича в Голосіївському районі столиці.

Аварія сталася 13 січня, в результаті чого 9 осіб отримали опіки, а гаряча вода з тепломережі потрапила на перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ Ocean Plaza.

Фото і відео наслідків прориву теплотраси у Києві: затоплений ТЦ, постраждалі люди і провалився асфальт.