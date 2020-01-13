В Ocean Plaza 9 человек получили ожоги конечностей от кипятка

Пар от кипятка на Антоновича. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko

Пар от кипятка на Антоновича. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko

В результате прорыва теплосети в Голосеевском районе вблизи торгового центра Ocean Plaza в Киеве 9 человек пострадали от ожогов конечностей. Об этом сообщалось на брифинге КП "Киевтеплоэнерго"

"Пострадало 9 человек с ожогами ... Проводится переподключение домов в других проводов теплоснабжения. Количество домов без тепла уточняется. Без тепла ни один дом не останется ", - сообщили на брифинге.

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу воды и начала откачки. Движение транспорта частично ограничили.

Как сообщали Українські Новини, возле Ocean Plaza масштабная авария теплосети: автомобили проваливаются в асфальт, есть пострадавшие.

Сегодня, 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуируют людей.