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13 января 2020, понедельник, 23:08 18
Происшествия 2020-01-13T23:15:01+02:00
Українські Новини
В Ocean Plaza 9 человек получили ожоги конечностей от кипятка

В Ocean Plaza 9 человек получили ожоги конечностей от кипятка

Ольга Фандорина
Ocean Plaza, Прорыв теплотрассы, пострадавшие
Пар от кипятка на Антоновича. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko
Пар от кипятка на Антоновича. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko

В результате прорыва теплосети в Голосеевском районе вблизи торгового центра Ocean Plaza в Киеве 9 человек пострадали от ожогов конечностей. Об этом сообщалось на брифинге КП "Киевтеплоэнерго"

"Пострадало 9 человек с ожогами ... Проводится переподключение домов в других проводов теплоснабжения. Количество домов без тепла уточняется. Без тепла ни один дом не останется ", - сообщили на брифинге. 

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу воды и начала откачки. Движение транспорта частично ограничили.

Как сообщали Українські Новини, возле Ocean Plaza масштабная авария теплосети: автомобили проваливаются в асфальт, есть пострадавшие.

Сегодня, 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуируют людей.

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