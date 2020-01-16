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16 января 2020, четверг, 08:35 21
Политика 2020-01-16T08:35:01+02:00
Українські Новини
Возле Ocean Plaza починили трубу и восстановили движение транспорта

Возле Ocean Plaza починили трубу и восстановили движение транспорта

Ольга Фандорина
Ocean Plaza, ТРЦ
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Роман Петушков
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Роман Петушков

В Голосеевском районе Киева, где вследствие прорыва теплосети горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, отремонтировали трубу и восстановили движение транспорта. Об этом сообщает официальный портал КГГА.

"На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Транспортное движение по улице восстановлено", - говорится в сообщении КГГА.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура открыла уголовное производство по факту прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева.


Прорыв произошел 13 января.

В результате аварии 9 человек получили ожоги, горячая вода из теплосети попала на первый этаж и подвальное помещение ТРЦ Ocean Plaza.

Фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт.

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