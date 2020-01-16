Возле Ocean Plaza починили трубу и восстановили движение транспорта

В Голосеевском районе Киева, где вследствие прорыва теплосети горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, отремонтировали трубу и восстановили движение транспорта. Об этом сообщает официальный портал КГГА.

"На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Транспортное движение по улице восстановлено", - говорится в сообщении КГГА.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура открыла уголовное производство по факту прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева.



Прорыв произошел 13 января.



В результате аварии 9 человек получили ожоги, горячая вода из теплосети попала на первый этаж и подвальное помещение ТРЦ Ocean Plaza.

Фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт.