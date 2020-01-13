Фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт

Фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфаль

Прорыв трубы в Киеве произошел на ул. Антоновича в районе ТЦ Ocean Plaza. В результате происшествия торговый центр затоплен, движение в районе аварии перекрыто. В "Киевтеплоэнерго" на брифинге сообщили, что во время гидравлических испытаний, которые проводились летом, повреждений обнаружено не было. В КП также добавили, что магистральная сеть была построена в 1987 году.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, комментируя прорыв трубы на ул. Антоновича, отметил, что дома в районе аварии не останутся без тепла.

В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, а также посетители ТЦ, всего 9 человек.

По данным спасателей, в результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали. Также спасатели эвакуировали из маршрутного такси, которое провалилось под асфальт, 4 пассажира, а также 3-х граждан с рядом стоящего троллейбуса.

Сейчас подача воды перекрыта, движение транспорта ограничено.