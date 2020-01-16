Після відставки російського уряду курс рубля в Україні підвищився

У четвер, 16 січня, після заяви прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим про відставку уряду, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 15 січня, не змінився і становить 3,51 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля підвищився на 4 копійки до 3,98 грн за 10 рублів:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,51 3,98 Максимальний 3,82 5,00 Мінімальний 2,50 3,83

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з тим, що після послання Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни до Конституції прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд РФ у повному складі йде у відставку, курс рубля до долара різко впав.

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з курсом валют 15 січня на 3,20% до 24,2109 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,83% до 23,8763 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.