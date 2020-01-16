підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 січня 2020, четвер, 10:21 25
Фінанси 2020-01-16T12:15:03+02:00
Українські Новини
Після відставки російського уряду курс рубля в Україні підвищився

Після відставки російського уряду курс рубля в Україні підвищився

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс рубля до долара, курс рубля в Києві, курс рубля в Україні, Курс рубля до гривні, курс рубля

У четвер, 16 січня, після заяви прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим про відставку уряду, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 15 січня, не змінився і становить 3,51 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля підвищився на 4 копійки до 3,98 грн за 10 рублів:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,51 3,98
Максимальний 3,82 5,00
Мінімальний 2,50 3,83

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з тим, що після послання Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни до Конституції прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд РФ у повному складі йде у відставку, курс рубля до долара різко впав.

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з курсом валют 15 січня на 3,20% до 24,2109 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,83% до 23,8763 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Більше новин про: Курс валют Курс рубля до долара курс рубля в Києві курс рубля в Україні Курс рубля до гривні курс рубля

Долар і євро в київських обмінниках подорожчали...
Курс покупки рубля до гривні зріс ще на 4 копійки...
Рубль у київських обмінниках обвалився...
Російський рубль різко просів в обмінниках Києва...
Рада в першому читанні проголосувала за легалізацію грального бізнесу
Вступила в силу заборона на російськомовну рекламу: які штрафи
Новини
Рада прийняла закон про середню освіту із 3 моделями вивчення української мови для нацменшин 12:07
"Слуга народу" не голосувала за відставку Гончарука на зборах фракції, - Корнієнко 11:51
Перетин кордону з Кримом для дітей став простішим 11:44
Рада в першому читанні проголосувала за легалізацію грального бізнесу 11:31
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
"Дивись, Вова!": Гончарук на прослуховуванні намагається пояснити зміцнення гривні через вартість новорічного олів'є 11:30
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Садиба Януковича. Фото: Страна
Янукович і його співмешканка в Сочі будують нове "Межигір'я" і крадуть воду у місцевих жителів, - ЗМІ 11:44
більше новин
Міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальна допомога - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих 18:18 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників 13:20
більше новин
Набув чинності закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом Ради
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok