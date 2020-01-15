После праздника курс покупки рубля вырос, а продажи - упал

В среду, 15 января, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 13 января, вырос на 4 копейки до 3,51 за 10 рублей Об этом сообщает BIN.ua. Тем временем средний курс продажи рубля снизился на 3 копейки до 3,94 за 10 рублей. Курс рубля на 13 января в обменных пунктах Киева: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,51 3,94 Максимальный 3,78 4,20 Минимальный 2,30 3,83 Как сообщали Українські Новини, 15 января в обменных пунктах банков Киева средний курс продажи доллара 24,1789 UAH\/USD, курс покупки - 23,8380 UAH\/USD. Тем временем средний курс покупки евро в обменниках составляет 26,3483 UAH\/EUR, курс продажи - 26,8983 UAH\/EUR. Тем временем Национальный Банк Украины понизил официальный курс гривны до 24,0257 UAH\/USD. Кроме того, эксперты дали прогнозы главных экономических показателей в стране на первый квартал 2020 года: инфляция, средняя зарплата, курс гривны к доллару, государственный долг, стоимость бензина и средняя цена импорта газа в Украине.