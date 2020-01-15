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15 января 2020, среда, 11:54 18
Финансы 2020-01-15T12:15:01+02:00
Українські Новини
После праздника курс покупки рубля вырос, а продажи - упал

После праздника курс покупки рубля вырос, а продажи - упал

Елена Новикова
Курс валют, Обменники, Обмен валют, курс рубля, Российский рубль, курс рубля к гривне

В среду, 15 января, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 13 января, вырос на 4 копейки до 3,51 за 10 рублей

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля снизился на 3 копейки до 3,94 за 10 рублей.

Курс рубля на 13 января в обменных пунктах Киева:

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,51

3,94

Максимальный

3,78

4,20

Минимальный

2,30

3,83

Как сообщали Українські Новини, 15 января в обменных пунктах банков Киева средний курс продажи доллара 24,1789 UAH/USD, курс покупки - 23,8380 UAH/USD. Тем временем средний курс покупки евро в обменниках составляет 26,3483 UAH/EUR, курс продажи - 26,8983 UAH/EUR.

Тем временем Национальный Банк Украины понизил официальный курс гривны до 24,0257 UAH/USD.

Кроме того, эксперты дали прогнозы главных экономических показателей в стране на первый квартал 2020 года: инфляция, средняя зарплата, курс гривны к доллару, государственный долг, стоимость бензина и средняя цена импорта газа в Украине.

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