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15 січня 2020, середа, 21:59 3
Суспільство 2020-01-15T23:50:37+02:00
Українські Новини
У Києві оголошено "жовтий рівень" небезпеки через туман

У Києві оголошено "жовтий рівень" небезпеки через туман

Елизавета Кесельман
ДСНС України, Туман, Київ

У всій Київській області і в самому Києві, у зв'язку з ускладненням погодних умов, до 16 січня оголошено (перший) жовтий рівень небезпеки через сильний туман. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНс).

За даними Українського гідрометцентру при ДСНС, у найближчу годину 15 січня у Києві та області очікується сильний туман. Видимість на дорогах погіршає до 200-500 метрів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше, в Києві, через мокрий сніг сталося близько 20 ДТП, а в 2019 році 6 автомобілів зіткнулися на трасі Київ-Одеса через туман і велику кількость ям. В аеропорту "Запоріжжя" кілька разів довелося скасовувати рейси через тумани, а міжнародний аеропорт "Одеса" скасував 2 рейсу і відправив 3 літаки на посадку в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) через негоди (сильний туман, дощ).

У Харкові через тумани ледь не розбився Літак з чартерним рейсом "Шарм-ель-Шейх - Харків"з туристами з Єгипту.

Також у Туреччині через туман сталося ДТП з 30 автомобілями.

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