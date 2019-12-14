Аэропорт "Одесса" отменяет рейсы из-за сильного тумана и дождя

Международный аэропорт "Одесса" в субботу отменил 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) из-за непогоды (сильный туман, дождь).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.

Были отменены рейсы из Стамбула (Turkish Airlines) и Катовице (WizzAir).

Рейсы из Шарм-эль-Шейха (Египет), Познани и Катовице (оба – Польша) перенаправили в аэропорт "Борисполь".

Также задерживается рейс из Киева (МАУ).

Как сообщали Українські Новини, в аэропорту "Запорожье" из-за сильного тумана были отменены 9 рейсов.

Ранее опасный туман накрыл Киев, спасатели объявили желтый уровень опасности.

Тем временем на юге Украины облачно, ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +5…+12 градусов, в Запорожской области +3…+8 градусов.

Тем временем количество осадков увеличится в субботу-воскресенье.