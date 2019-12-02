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02 декабря 2019, понедельник, 22:24 738
Общество 2019-12-02T22:42:54+02:00
Українські Новини
Из-за мокрого снега в Киеве образовались огромные пробки и частые ДТП

Из-за мокрого снега в Киеве образовались огромные пробки и частые ДТП

Снег, Снег в Киеве, Пробки в Киеве

В Киеве пошел мокрый снег, в результате чего город сковали пробки, снегоуборочная техника уже выехала на исходные позиции. Об этом сообщил корреспондент в эфире "112 Украина". На дорогах столицы сложная ситуация, по данным сервиса "Google карты" в Киеве около 20 ДТП.

Отмечается, что сложно проехать по ул. Сечевых Стрельцов, Большой Житомирской, также усложненное движение от Бессарабской площади до Европейской площади. Стоит проспект Победы от Шулявского моста до метро "Нивки".

Спецтехника уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды, сообщает КГГА.

"Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве пошел легкий пушистый снег.

На сайте Укргидрометцентра отметили, что ветер уже вечером 2 декабря поднимется до 7-12 м/с и продержится таким на протяжении следующих суток. По версии синоптиков, снег начнет падать только 3 декабря, днем к нему добавится дождь.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь с метелями, снегопадами и морозами до -20.

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