Аэропорт "Запорожье" снова отменяет рейсы из-за тумана

В международном аэропорту "Запорожье" во вторник отменены 3 рейса из-за сложных метеорологических условий (туман).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель администрации аэропорта.

По данным на 15:30 отменены рейсы TK 1470 "Запорожье - Стамбул (Турция)" с вылетом в 15:50 и TK 1469 "Стамбул (Турция)" - Запорожье" с прибытием в 14:55 (оба - авиакомпании Turkish Airlines).

Также отменен рейс PQ 7154 "Шарм-Эль-Шейх (Египет)" - Запорожье" с прибытием в 9:00 авиакомпании SkyUp.

Как сообщали Українськi Новини, международный аэропорт "Одесса" в субботу отменил 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) из-за непогоды (сильный туман, дождь).

Также на прошлой неделе в аэропорту "Запорожье" из-за сильного тумана были отменены 9 рейсов.

Тем временем, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, 22-24 декабря пойдет "первый подход хорошего снега", а 28-29 декабря - второй подход снега.