В Україні більш ніж 2 тисяч вакансій суддів

Вища рада правосуддя констатує 2044 вакантні посади суддів.

Про це на брифінгу повідомив голова ВРП Андрій Овсієнко, передають Українські Новини.

"Понад 2 тис. суддів не вистачає. Якщо точно, то 2044 людини. Відтік суддів пов'язаний в більшій частині з виходом суддів у відставку", - сказав він.

Також він повідомив, що 2013 суддів очікують проходження кваліфікації, однак не можуть це зробити через відсутність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська комісія "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") вважає судову реформу загрозою стабільності і незалежності судової системи.

Раніше генсек Ради Європи також висловив занепокоєння судовою реформою Зеленського. Генсек Ради Європи вважає, що норми законопроекту №1008, внесеного Зеленським, можуть призвести до порушення принципу незалежності судової системи.

Також Зеленський хотів щотижня позбавляти суддів першої інстанції мантій і звань. Зі слів Президента, більша частина економічних невдач у державі - "на совісті нечесних суддів". Також Зеленський хотів скоротити склад Верховного суду на 100 суддів.