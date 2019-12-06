"Венецианская комиссия" считает судебную реформу угрозой судебной системы

Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") считает судебную реформу угрозой стабильности и независимости судебной системы.

Об этом говорится в сообщении на сайте офиса Совета Европы в Украине, передают Українськi Новини.

Закон № 193 предусматривает новые правила по структуре и роли Высшего совета правосудия (ВСП), по составу и статусу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), вдвое уменьшает количество судей Верховного Суда и вводит строгие дисциплинарные меры в отношении судей и членов ВСП и ВККС.

Венецианская комиссия приветствует тот факт, что два органа судебного управления были сближены, а также отказ от намерения распространить Закон об очищении власти (люстрации) на глав ВККС и Государственной судебной администрации, которые были на должностях между 2013 и 2019 годами.

Венецианская комиссия напоминает, что реформа процесса отбора судей и нового состава Верховного Суда Украины, который начал свою работу в январе 2018 года, была "заметным усовершенствованием системы, которая существовала раньше".

"Инициирование после выборов очередной реформы, которая приводит к существенным изменениям в составе Верховного Суда, дает сигнал как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, останутся ли в должности судьи высшего суда или нет. Это очевидная угроза их независимости", - заявляет Венецианская комиссия.

Также Комиссия отмечает, что положение о сокращении количества судей Верховного Суда до 100 фактически означает повторное оценивание, и его следует отменить.

Кроме того, сокращение количества судей вызовет еще большую задержку в рассмотрении дел и поставит под угрозу функционирование Верховного Суда.

Цель уменьшить количество судей будет достигнута на более позднем этапе, после того как будут рассмотрены текущие дела, а фильтры распределения новых дел начнут применяться.

Комиссия отмечает, что дисциплинарная процедура должна быть упрощена: обжалование дисциплинарных решений Высшего совета правосудия должно быть возложено непосредственно на Верховный Суд, а не на нереформированные Киевский городской административный суд и апелляционный административный суд.

Полный текст этого вывода будет опубликован до конца дня 9 декабря.

Как сообщали Українськi Новини, генсек Совета Европы обеспокоена судебной реформой Зеленского.

Темвременем закон о сокращении количества судей Верховного Суда с 200 до 100 вступил в силу.