Зеленский хочет каждую неделю лишать высших судей мантий и званий

Президент Владимир Зеленский заявил, что состав судов первой инстанции следует полностью обновить еще в 2019 году, а недобропорядочных судей он будет лишать должности и звания, сообщает "Украинская правда".

"Из-за непутевой судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и обновления – наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судьи. Причем чистка должна касаться всех – и в первую очередь, судей высших инстанций. Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Более 2 тысяч вакансий должны быть заполнены еще до Нового года. Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время, согласно поданному мной законопроекту", - заявил Зеленский.

По словам Президента, большая часть экономических неудач в государстве - "на совести нечестных судей".

"Мы все с нетерпением ожидаем запуска Высшего антикоррупционного суда. Я так понимаю, все идет по плану - 5 сентября активно начинает работать Антикоррупционный суд. К сожалению, парламент пока не принял законопроект о предотвращении блокирования суда чрезмерным количеством дел – но я надеюсь, что он это сделает в течение ближайших дней. Украинское общество требует от Антикоррупционного суда быстрого и качественного рассмотрения дел о топ-коррупционерах", - добавил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет, чтобы ВСП назначал членов ВККС. Также Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей.

Тем временем Государственная судебная администрация констатирует дефицит судей.