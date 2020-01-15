підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
15 січня 2020, середа, 20:31 6
Кабмін 2020-01-15T20:45:01+02:00
Українські Новини
Дубілет відмовився від надбавок та премій

Дубілет відмовився від надбавок та премій

Анна Рудык
Дмитро Дубілет, зарплати Кабміну, зарплати чиновників
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, який перервав відпочинок на Кіпрі, заявив про відмову від надбавок і премій, належних міністру. Про це він заявив під час брифінгу, передає 112.

Так, Дубілет заявив, що відмовився від надбавок і премій, оскільки у нього була така можливість завдяки бізнесу, яким він раніше займався.

"Якщо, до речі, говорити про мене, то особисто я відмовився від надбавок і премій, які покладені міністру, але, знову ж таки, у мене просто була можливість. Ви знаєте, що я раніше займався бізнесом, я займався "Монобанком". Мені пощастило, що "Монобанк" комерційно дуже успішний проект вийшов, тому я деякий час можу не думати про зарплату", - заявив Дубілет.

Також Дубілет прокоментував зарплати чиновників, зазначивши, що оприлюднені суми стосуються кількох місяців їх роботи, але виплачені саме в грудні.

"Там були досить приголомшливі суми, але деякі міністри отримали цей дохід за результатами декількох місяців своєї роботи. Тобто, якщо взяти, наприклад, пані Соколовську, або Коляду, або Пристайка, або деяких інших міністрів... можна побачити, що той дохід, який повинен бути виплачений за 3-4 місяці їх роботи в Кабміні, було виплачено в грудні. І тому вийшло, що такий досить великий дохід у них вийшов в грудні", - зазначив Дубілет.

При цьому Дубілет підкреслив, що усвідомлює, що це суми вище, ніж середній дохід в Україні.

"Але це не така приголомшлива сума, і, звичайно, їй ще далеко-далеко до зарплат деяких інших державних установ або державних підприємств, які є в нашій країні, - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук був в одноденній відпустці 2 січня.

Також Кабмін планує кожен місяць публікувати зарплати топ-чиновників.

Тим часом міністр Дубілет отримав зарплату за грудень всього 17 тис. гривень, не виписуючи собі премій та матеріальну допомогу.

Більше новин про: Дмитро Дубілет зарплати Кабміну зарплати чиновників

Новини
Дубілет відмовився від надбавок та премій 20:31
В Україні більш ніж 2 тисяч вакансій суддів 19:57
На Донбасі загинув український військовий 19:37
Прорив труби на Виноградарі. Фото: Ігор Григор'єв/Фейсбук
Естафету прийняв Виноградар: в Києві через черговий прорив труби вулицю "затягнуло" пором 19:12
Кабмін у січні хоче опублікувати результат пробного перепису населення 18:44
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників 13:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok