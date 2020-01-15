Дубілет відмовився від надбавок та премій

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, який перервав відпочинок на Кіпрі, заявив про відмову від надбавок і премій, належних міністру. Про це він заявив під час брифінгу, передає 112.

Так, Дубілет заявив, що відмовився від надбавок і премій, оскільки у нього була така можливість завдяки бізнесу, яким він раніше займався.

"Якщо, до речі, говорити про мене, то особисто я відмовився від надбавок і премій, які покладені міністру, але, знову ж таки, у мене просто була можливість. Ви знаєте, що я раніше займався бізнесом, я займався "Монобанком". Мені пощастило, що "Монобанк" комерційно дуже успішний проект вийшов, тому я деякий час можу не думати про зарплату", - заявив Дубілет.

Також Дубілет прокоментував зарплати чиновників, зазначивши, що оприлюднені суми стосуються кількох місяців їх роботи, але виплачені саме в грудні.

"Там були досить приголомшливі суми, але деякі міністри отримали цей дохід за результатами декількох місяців своєї роботи. Тобто, якщо взяти, наприклад, пані Соколовську, або Коляду, або Пристайка, або деяких інших міністрів... можна побачити, що той дохід, який повинен бути виплачений за 3-4 місяці їх роботи в Кабміні, було виплачено в грудні. І тому вийшло, що такий досить великий дохід у них вийшов в грудні", - зазначив Дубілет.

При цьому Дубілет підкреслив, що усвідомлює, що це суми вище, ніж середній дохід в Україні.

"Але це не така приголомшлива сума, і, звичайно, їй ще далеко-далеко до зарплат деяких інших державних установ або державних підприємств, які є в нашій країні, - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук був в одноденній відпустці 2 січня.

Також Кабмін планує кожен місяць публікувати зарплати топ-чиновників.

Тим часом міністр Дубілет отримав зарплату за грудень всього 17 тис. гривень, не виписуючи собі премій та матеріальну допомогу.