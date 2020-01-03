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03 января 2020, пятница, 15:33 27
Кабмин 2020-01-03T15:50:25+02:00
Українські Новини
Гончарук не встречал Новый год с Зеленским

Гончарук не встречал Новый год с Зеленским

Ярина Вацяк
Кабмин, Премьер, Премьер-министр, Владимир Зеленский, Новый год, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук был в однодневном отпуске 2 января.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь премьера Диана Давитян.

"2 января брал однодневный отпуск", - сообщила она.

Также, по словам Давитян, Гончарук не встречал Новый год вместе с Президентом Владимиром Зеленским в Буковеле.

На данный момент премьер находится на работе.

По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на опубликованные несколькими пользователями социальной сети Instagram фотографии с Президентом с отмеченной геолокацией, Зеленский отмечал Новый год на лыжном курорте в Буковеле Ивано-Франковской области.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский пригласил Андрея Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию.

Тем временем, Зеленский в новогоднем поздравлении пожелал украинцам единства и уважения друг к другу ради успешного будущего Украины в 2020.

Кроме того, президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили дальнейшее освобождение удерживаемых лиц и поздравили друг друга с Новогодними праздниками.

Больше новостей о: Кабмин Премьер Премьер-министр Владимир Зеленский Новый год Алексей Гончарук

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