Естафету прийняв Виноградар: в Києві через черговий прорив труби вулицю "затягнуло" пором

Після масштабного прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza, в Києві знову стався прорив труби з гарячою водою на Виноградарі сьогодні, 15 січня. Про це повідомляють користувачі пабліка "Виноградар" у Facebook.

Так, за даними користувачів, інцидент стався на проспекті Правди, 68Б.

Також поділилися очевидці фото чергового столичного комунального ПП. На опублікованих знімках можна помітити, що вулицю затягнуло паром.

Прорив труби на Виноградарі. Фото: Ігор Григор'єв/Фейсбук

А в коментарях користувачі відзначають, що на цьому місці такі аварії не є винятком і почалися ще з 1982 року.

Як повідомляли Українські Новини, також сьогодні вночі в Києві прорвало ще одну трубу: залило окропом околиці біля Повітрофлотського проспекту.

Раніше, 14 січня, в Київі окропом затопило вулицю на Шулявці.

А Київська міська державна адміністрація має намір компенсувати шкоду водіям автомобілі яких були пошкоджені через масштабного прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza. Також відомо, що через прорив тепломережі на вулиці Антоновича були госпіталізовані семеро людей.