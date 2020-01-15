підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
  • Новини
  • Події
  • Естафету прийняв Виноградар: в Києві через черговий прорив труби вулицю "затягнуло" пором
15 січня 2020, середа, 19:12 9
Події 2020-01-15T19:21:41+02:00
Українські Новини
Естафету прийняв Виноградар: в Києві через черговий прорив труби вулицю "затягнуло" пором

Естафету прийняв Виноградар: в Києві через черговий прорив труби вулицю "затягнуло" пором

Анна Рудык
прорив труб, Прорив теплотраси, Затоплення вулиць
Прорив труби на Виноградарі. Фото: Ігор Григор'єв/Фейсбук
Прорив труби на Виноградарі. Фото: Ігор Григор'єв/Фейсбук

Після масштабного прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza, в Києві знову стався прорив труби з гарячою водою на Виноградарі сьогодні, 15 січня. Про це повідомляють користувачі пабліка "Виноградар" у Facebook.

Так, за даними користувачів, інцидент стався на проспекті Правди, 68Б.

Також поділилися очевидці фото чергового столичного комунального ПП. На опублікованих знімках можна помітити, що вулицю затягнуло паром.

Прорив труби на Виноградарі. Фото: Ігор Григор'єв/ Прорив труби на Виноградарі. Фото: Ігор Григор'єв/Фейсбук

А в коментарях користувачі відзначають, що на цьому місці такі аварії не є винятком і почалися ще з 1982 року.

Як повідомляли Українські Новини, також сьогодні вночі в Києві прорвало ще одну трубу: залило окропом околиці біля Повітрофлотського проспекту.

Раніше, 14 січня, в Київі окропом затопило вулицю на Шулявці.

А Київська міська державна адміністрація має намір компенсувати шкоду водіям автомобілі яких були пошкоджені через масштабного прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza. Також відомо, що через прорив тепломережі на вулиці Антоновича були госпіталізовані семеро людей.

Більше новин про: прорив труб Прорив теплотраси Затоплення вулиць

Новини
Дубілет відмовився від надбавок та премій 20:31
В Україні більш ніж 2 тисяч вакансій суддів 19:57
На Донбасі загинув український військовий 19:37
Прорив труби на Виноградарі. Фото: Ігор Григор'єв/Фейсбук
Естафету прийняв Виноградар: в Києві через черговий прорив труби вулицю "затягнуло" пором 19:12
Кабмін у січні хоче опублікувати результат пробного перепису населення 18:44
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників 13:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok